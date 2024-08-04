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Вице-президент UFC рассказал о планах провести турнир в Казахстане

Опубликовано:

Чемпионский пояс UFC
Чемпионский пояс UFC: Borja B. Hojas/Getty Images

Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу на пресс-конференции заявил о возможности провести турнир в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный YouTube-канал UFC.

Шоу в рамках пресс-конференции после турнира UFC в Абу-Даби (ОАЭ) рассказал о планах организации провести турниры в новых для промоушена странах.

"Есть ряд стран в Азии, в которых мы заинтересованы. Мы можем повторить саудовский эксперимент, у нас есть для этого основания: Бахрейн, Иордания, Казахстан, Грузия, Азербайджан. Сейчас мы оцениваем свои возможности, но нам пока нам нечего сказать конкретно", — заявил Шоу.

Отметим, что на данный момент в UFC выступают четыре бойца из Казахстана: Шавкат Рахмонов (полусредний вес, топ-3 дивизиона), Бекзат Алмахан (легчайший вес), Асу Алмабаев (наилегчайший вес, топ-14 дивизиона) и Азат Максум (наилегчайший вес).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2144301-vice-prezident-ufc-rasskazal-o-planah-provesti-turnir-v-kazahstane/

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