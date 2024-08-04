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Шара Буллет выиграл третий бой в UFC

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Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет). Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, одержал победу над поляком Михалом Олексейчуком на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок соперников в среднем весе (до 83,9 кг) стал вторым по значимости событием вечера в Абу-Даби (ОАЭ).

В первом раунде Олексейчук смог потрясти Магомедова, но не развил успех. При этом в стартовом отрезке россиянин нанес оппоненту серьезное рассечение над левым глазом.

Большая часть второго раунда также прошла в стойке. В концовке Олексейчук выполнил тейкдаун, однако доминировать в партере не смог.

В заключительном раунде спортсмены на фоне усталости сбавили темп, но вновь активно действовали в стойке.

В итоге единогласным решением судей победу одержал Магомедов (30-27, 30-27, 29-28).

За карьеру в MMA 30-летний россиянин выиграл все 14 боев, в том числе три в UFC. Олексейчук потерпел девятое поражение. В активе 29-летнего поляка осталось 19 побед и один поединок без результата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2144199-shara-bullet-vyigral-tretiy-boy-v-ufc/

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