Шара Буллет выиграл третий бой в UFC

Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, одержал победу над поляком Михалом Олексейчуком на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок соперников в среднем весе (до 83,9 кг) стал вторым по значимости событием вечера в Абу-Даби (ОАЭ).

В первом раунде Олексейчук смог потрясти Магомедова, но не развил успех. При этом в стартовом отрезке россиянин нанес оппоненту серьезное рассечение над левым глазом.

Большая часть второго раунда также прошла в стойке. В концовке Олексейчук выполнил тейкдаун, однако доминировать в партере не смог.

В заключительном раунде спортсмены на фоне усталости сбавили темп, но вновь активно действовали в стойке.

В итоге единогласным решением судей победу одержал Магомедов (30-27, 30-27, 29-28).

За карьеру в MMA 30-летний россиянин выиграл все 14 боев, в том числе три в UFC. Олексейчук потерпел девятое поражение. В активе 29-летнего поляка осталось 19 побед и один поединок без результата.

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