Официально объявлена новая дата поединка Хамзата Чимаева с экс-чемпионом UFC

Непобежденный арабский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев проведет следующий поединок в рамках номерного турнира UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал UFC Eurasia.

Возглавит турнир титульный бой в полулегком весе между испанским файтером грузинского происхождения Илией Топурия и американцем Максом Холлоуэем.

В главном карде промоушен Даны Уайта анонсировал вторую попытку организовать бой Хамзата Чимаева против экс-чемпиона организации в средней весовой категории Робертом Уиттакером. Ранее они должны были встретиться в рамках главного события первого турнира UFC в Саудовской Аравии в июне текущего года.

Россиянин Александр Волков подерется с топ-2 тяжелого дивизиона Сирилом Ганом после победы над соотечественником Сергеем Павловичем.

А Магомеду Анкалаеву вновь не дали титульник против Алекса Перейры, он столкнется с пятым номером полутяжелого веса Александром Ракичем.

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