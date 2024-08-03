Официально объявлена новая дата поединка Хамзата Чимаева с экс-чемпионом UFC

Непобежденный арабский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев проведет следующий поединок в рамках номерного турнира UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал UFC Eurasia.
Возглавит турнир титульный бой в полулегком весе между испанским файтером грузинского происхождения Илией Топурия и американцем Максом Холлоуэем.
В главном карде промоушен Даны Уайта анонсировал вторую попытку организовать бой Хамзата Чимаева против экс-чемпиона организации в средней весовой категории Робертом Уиттакером. Ранее они должны были встретиться в рамках главного события первого турнира UFC в Саудовской Аравии в июне текущего года.
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А Магомеду Анкалаеву вновь не дали титульник против Алекса Перейры, он столкнется с пятым номером полутяжелого веса Александром Ракичем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2144121-oficialno-obyavlena-novaya-data-poedinka-hamzata-chimaeva-s-eks-chempionom-ufc/