"У меня есть своя работа": Ислам Махачев "отдал" титульный бой Шавкату Рахмонову

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал потенциальный поединок между казахстанским файтером Шавкатом Рахмоновым и новым обладателем титула в полусреднем дивизионе Белалом Мухаммадом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал Sport24: Культура бития.

На пресс-конференции в преддверии поединка Умара Нурмагомедова в рамках главного события турнира UFC в Абу-Даби, Махачев рассказал, будет ли он претендовать на второй чемпионский титул.

"Люди не дают Белалу насладиться его поясом. Он только выиграл титул, а его уже прессингуют вопросами… Я думаю, что Шавкат будет следующим драться с Белалом. Это будет хороший бой. У Белала есть своя работа в полусреднем весе, у меня есть своя работа в моем весе", - заявил Ислам Махачев.

Напомним, что Белал Мухаммад стал чемпионом полусреднего веса на турнире UFC 304, одержав победу судейским вердиктом над Леоном Эдвардсом.

Одним из претендентов на пояс считается Шавкат Рахмонов, занимающий 3-ю строчку в рейтинге лучших бойцов данного дивизиона.

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