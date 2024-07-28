Новый чемпион UFC появился в дивизионе Шавката Рахмонова

Американо-палестинский боец смешанного стиля (MMA) Белал Мухаммад победил англичанина Леона Эдварда и стал новым чемпионом UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок соперников возглавил турнир UFC 304 в Манчестере. Эдвардс защищал чемпионский пояс в полусреднем весе (до 77,1 кг). Перед боем Мухаммад занимал второе место в рейтинге этого дивизиона, а третьим шел казахстанец Шавкат Рахмонов.

Титульный поединок продлился все пять раундов. Мухаммад сделал ставку на тейкдауны и контроль в партере. При этом на последних секундах доминирующую позицию занял Эдвардс, который сумел нанести сопернику серьезное рассечение.

Однако итоговую победу одержал Мухаммад. Судьи единогласно признали его сильнейшим (48-47, 48-47, 49-46).

Ранее Мухаммад и Эдвардс встречались в марте 2021 года, и тогда их поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз от англичанина.

Теперь в активе 36-летнего Мухаммада также 24 победы при трех поражениях. Эдвардс проиграл в четвертый раз. На счету 32-летнего англичанина осталось 22 победы.

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