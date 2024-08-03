Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Брат Хабиба Нурмагомедова успешно сделал вес после победы над казахстанцем

Опубликовано:

Бойцы Усман Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов и Хавьер Мендес
Усман Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов и Хавьер Мендес. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов успешно прошел официальную процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC в Абу-Даби, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал UFC Eurasia.

Поединок двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова против второго номера легчайшей весовой категории американца Кори Сэндхагена станет главным событием вечера. Оба бойца уложились в лимит своего веса, показав на весах 61,23 и 61,68 кг соответственно.

Напомним, что последним соперником россиянина был дебютант промоушена Даны Уайта из Казахстана Бекзат Алмахан. Бой состоялся в марте текущего года и завершился победой Нурмагомедова, что позволило ему войти в топ-10 файтеров дивизиона.

Свой третий бой в UFC на этом же турнире в Абу-Даби проведет Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет. Россиянин показал на весах 84,36 кг, а его соперник поляк Михал Олексейчук – 83,91 кг. Также в октагон выйдет и легендарный американец Тони Фергюсон, который встретится со своим соотечественником Майклом Кьезой в лимите полусреднего веса (77,11 кг у обоих).

Турнир стартует 3 августа в 21:00 по казахстанскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2144046-brat-habiba-uspeshno-sdelal-ves-posle-pobedy-nad-kazahstancem/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie