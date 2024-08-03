Брат Хабиба Нурмагомедова успешно сделал вес после победы над казахстанцем

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов успешно прошел официальную процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC в Абу-Даби, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал UFC Eurasia.

Поединок двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова против второго номера легчайшей весовой категории американца Кори Сэндхагена станет главным событием вечера. Оба бойца уложились в лимит своего веса, показав на весах 61,23 и 61,68 кг соответственно.

Напомним, что последним соперником россиянина был дебютант промоушена Даны Уайта из Казахстана Бекзат Алмахан. Бой состоялся в марте текущего года и завершился победой Нурмагомедова, что позволило ему войти в топ-10 файтеров дивизиона.

Свой третий бой в UFC на этом же турнире в Абу-Даби проведет Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет. Россиянин показал на весах 84,36 кг, а его соперник поляк Михал Олексейчук – 83,91 кг. Также в октагон выйдет и легендарный американец Тони Фергюсон, который встретится со своим соотечественником Майклом Кьезой в лимите полусреднего веса (77,11 кг у обоих).

Турнир стартует 3 августа в 21:00 по казахстанскому времени.

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