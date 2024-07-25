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Казахстанка покинула UFC и объявила о начале карьеры в боксе

Опубликовано:

Мария Агапова
Мария Агапова. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Первая представительница Казахстана в женском ростере UFC Мария Агапова сообщила в Instagram-stories, что намерена начать карьеру в боксе, передает NUR.KZ.

В июле спортсменка досрочно проиграла третий бой подряд, уступив бразильянке Луане Сантос удушающим приемом в первом раунде. Суммарно под эгидой UFC на счету Агаповой две победы и четыре поражения.

Неделю назад казахстанка заявила, что готова рассмотреть все предложения по поводу следующего боя. В новых stories она отметила, что больше не связана контрактом с UFC.

"На данный момент Роджер [Крал] будет моим главным менеджером по ММА. Итак, поскольку рамки контракта меня больше не сдерживают, я начинаю строить мою профессиональную карьеру по боксу. Мне будет помогать в этом Брайан [Фьюри]", — написала Агапова.

За всю карьеру в смешанных единоборствах 27-летняя казахстанка одержала десять побед при пяти поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2139588-kazahstanka-pokinula-ufc-i-obyavila-o-nachale-karery-v-bokse/

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