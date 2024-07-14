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Бой в UFC остановили из-за сильного рассечения, а соперников наградили бонусом

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Американский боец ММА Дрю Добер
Дрю Добер. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Джин Силва одержал победу над американцем Дрю Добером на турнире UFC в Денвере, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок в легком весе (до 70,3 кг) прошел в рамках основного карда. Силва вышел на коротком уведомлении, заменив выбывшего американца Майка Дэвиса.

Бой был рассчитан на три раунда, но его остановили за 3,5 минуты до финального гонга. К этому моменту Добер получил серьезное рассечение над правым глазом, из-за чего его лицо было залито кровью. Рефери по согласованию с доктором запретил продолжать поединок из-за угрозы здоровью.

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Таким образом, формально Силва одержал победу техническим нокаутом. После поединка он не сдержал слез и поблагодарил Добера, отметив его характер и стойкость. По итогам турнира UFC наградил обоих спортсменов бонусом в 50 тысяч долларов за "Бой вечера".

Бразилец выиграл второй поединок в UFC за 14 дней. Лучший результат в истории промоушена только у американца Чеса Скелли (13 дней) и представителя ОАЭ Хамзата Чимаева (10).

Всего в активе 27-летнего Силвы теперь 14 побед при двух поражениях. 35-летний Добер выиграл 27 поединков, уступил в 14, а еще один его бой был признан несостоявшимся.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2133750-boy-v-ufc-ostanovili-iz-za-silnogo-rassecheniya-a-sopernikov-nagradili-bonusom/

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