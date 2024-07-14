Американка проиграла бой в UFC, ради которого отрезала волосы

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Роуз Намаюнас одержала победу над соотечественницей Трейси Кортес на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменки возглавили кард шоу в Денвере (штат Колорадо, США). Бой прошел в рамках женского наилегчайшего веса (до 56,7 кг). Ради того, чтобы поединок остался в силе, Кортес на взвешивании отрезала часть волос.

Бой продлился максимальные пять раундов. В первой пятиминутке Намаюнас потрясла соперницу и отправила ее на канвас, но финишировать не сумела. В дальнейшем бывшая чемпионка UFC в минимальном весе развила свое преимущество. В итоге судьи единогласно признали сильнейшей 32-летнюю Намаюнас (49-46, 49-46, 48-47).

Для нее победа стала второй подряд. Всего в профессиональных MMA спортсменка выиграла 13 боев и уступила в шести.

Кортес потерпела первое поражение в UFC и второе за всю карьеру. В активе 30-летней американки осталось 11 побед.

Перед очным боем Намаюнас занимала шестое место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC, а Кортес — 11-е.

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