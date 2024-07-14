Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Американка проиграла бой в UFC, ради которого отрезала волосы

Опубликовано:

Американская девушка-боец ММА Трейси Кортес
Трейси Кортес. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Роуз Намаюнас одержала победу над соотечественницей Трейси Кортес на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменки возглавили кард шоу в Денвере (штат Колорадо, США). Бой прошел в рамках женского наилегчайшего веса (до 56,7 кг). Ради того, чтобы поединок остался в силе, Кортес на взвешивании отрезала часть волос.

Бой продлился максимальные пять раундов. В первой пятиминутке Намаюнас потрясла соперницу и отправила ее на канвас, но финишировать не сумела. В дальнейшем бывшая чемпионка UFC в минимальном весе развила свое преимущество. В итоге судьи единогласно признали сильнейшей 32-летнюю Намаюнас (49-46, 49-46, 48-47).

Для нее победа стала второй подряд. Всего в профессиональных MMA спортсменка выиграла 13 боев и уступила в шести.

Кортес потерпела первое поражение в UFC и второе за всю карьеру. В активе 30-летней американки осталось 11 побед.

Перед очным боем Намаюнас занимала шестое место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC, а Кортес — 11-е.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2133747-amerikanka-proigrala-boy-v-ufc-radi-kotorogo-otrezala-volosy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie