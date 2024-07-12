Боец UFC отрезала волосы ради успешного взвешивания и расплакалась (видео)

Американская девушка-боец смешанного стиля Трейси Кортес отрезала волосы ради успешного прохождения взвешивания перед турниром, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Russia.

Спортсменке предстоит возглавить ближайшее шоу промоушена, которое состоится в Денвере (штат Колорадо, США) в ночь на 14 июля по казахстанскому времени. Кортес заменила в карде американку Мэйси Барбер и побьется с другой соотечественницей — Роуз Намаюнас.

Поединок организован в лимите наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг). Чтобы успешно пройти взвешивание, Кортес отрезала часть волос.

После этого спортсменка встала на весы за специальной ширмой и показала результат 57,15 кг, что является допустимым перевесом. Для фото американка вышла с прядью в руке, после чего расплакалась.

Намаюнас показала на взвешивании 56,58 кг. Таким образом, главный поединок турнира остался в силе.

На данный момент Кортес занимает 11-е место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC, Намаюнас идет на шестой позиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.