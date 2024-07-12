Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Боец UFC отрезала волосы ради успешного взвешивания и расплакалась (видео)

Опубликовано:

Американская девушка-боец ММА Трейси Кортес
Трейси Кортес. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Американская девушка-боец смешанного стиля Трейси Кортес отрезала волосы ради успешного прохождения взвешивания перед турниром, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Russia.

Спортсменке предстоит возглавить ближайшее шоу промоушена, которое состоится в Денвере (штат Колорадо, США) в ночь на 14 июля по казахстанскому времени. Кортес заменила в карде американку Мэйси Барбер и побьется с другой соотечественницей — Роуз Намаюнас.

Поединок организован в лимите наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг). Чтобы успешно пройти взвешивание, Кортес отрезала часть волос.

После этого спортсменка встала на весы за специальной ширмой и показала результат 57,15 кг, что является допустимым перевесом. Для фото американка вышла с прядью в руке, после чего расплакалась.

Намаюнас показала на взвешивании 56,58 кг. Таким образом, главный поединок турнира остался в силе.

На данный момент Кортес занимает 11-е место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона UFC, Намаюнас идет на шестой позиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2133354-boec-ufc-otrezala-volosy-radi-uspeshnogo-vzveshivaniya-i-rasplakalas-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie