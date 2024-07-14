Казахстанский боец нокаутировал экс-соперника Макгрегора на турнире в Алматы

Казахстанский боец смешанного стиля Муратбек Касымбай отправил в нокаут бывшего бойца UFC Диего Брандао в рамках главного события турнира HFC в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
28-летний казахстанец провел поединок с бразильским файтером за медийный пояс лиги Hardcore Fighting Championship. Бой, рассчитанный на пять раундов, завершился в третьем отрезке.
За две минуты до гонга, сигнализирующего об окончании пятиминутки, "Казахский Терминатор" нанес Брандао апперкот в жестком размене. Бразилец рухнул на настил, после чего Касымбай продолжил добивание соперника.
Таким образом, казахстанский боец одержал победу над бывшим соперником Конора Макгрегора и Дастина Порье в третьем раунде.
Поединок состоялся в рамках легкой весовой категории (до 70 килограммов). Напомним, в соглавном событии турнира на "Алматы Арене" Дамир "Казах" Исмагулов одержал победу над российским файтером Дмитрием Климовым.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2133567-kazahstanskiy-boec-nokautiroval-eks-sopernika-makgregora-na-turnire-v-almaty/