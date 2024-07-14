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Дамир Исмагулов победил российского бойца на турнире Hardcore FC в Алматы

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Боец Дамир Исмагулов
Дамир Исмагулов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Боец смешанных единоборств казахского происхождения Дамир Исмагулов, ранее выступавший в UFC, одержал победу в поединке стадионного турнира HFC в Алматы, передает NUR.KZ.

Оппонентом Исмагулова (24-3) выступил российский файтер Дмитрий "Армеец" Климов (8-3). Бойцы встретились в рамках соглавного боя турнира Hardcore Fighting Championship, который проходит на "Алматы Арене".

Противостояние, рассчитанное на три раунда, завершилось победой Исмагулова единогласным решением судей.

Таким образом, "Казах" добыл 25-ю победу в смешанных единоборствах. Отметим, что для него это первый бой по правилам ММА после ухода из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в августе прошлого года.

Ранее Дамир Исмагулов провел поединок с Эдуардом Вартаняном по правилам кикбоксинга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2133561-damir-ismagulov-pobedil-rossiyskogo-boyca-na-turnire-hardcore-fc-v-almaty/

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