Первая казахстанка в UFC заявила, что примет участие в кулачных боях после карьеры в ММА

Девушка-боец смешанных единоборств, представляющая Казахстан в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Мария Агапова в интервью для MMA.Metaratings.ru высказалась о своих планах после завершения карьеры, сообщает NUR.KZ.

Агапова заявила, что после того, как завершит карьеру в ММА, она хотела бы попробовать свои силы в поединках на голых кулаках.

"Говорила на эту ему со своим тренером из зала MMA Science Роджером Кралом. И он говорит, что в кулаки я могу пойти только после окончания карьеры в ММА. Сейчас он не хочет, чтобы я уходила в кулачный спорт. Хотим драться по ММА и заработать много денег. Моя мечта – заработать миллион", – сказала Агапова.

Напомним, что казахстанка вернется в октагон после двухлетнего простоя уже 14 июля, ее соперницей выступит бразильянка Луана Сантос.

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