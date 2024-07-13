Первая казахстанка в UFC заявила, что примет участие в кулачных боях после карьеры в ММА

Девушка-боец смешанных единоборств, представляющая Казахстан в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Мария Агапова в интервью для MMA.Metaratings.ru высказалась о своих планах после завершения карьеры, сообщает NUR.KZ.
Агапова заявила, что после того, как завершит карьеру в ММА, она хотела бы попробовать свои силы в поединках на голых кулаках.
"Говорила на эту ему со своим тренером из зала MMA Science Роджером Кралом. И он говорит, что в кулаки я могу пойти только после окончания карьеры в ММА. Сейчас он не хочет, чтобы я уходила в кулачный спорт. Хотим драться по ММА и заработать много денег. Моя мечта – заработать миллион", – сказала Агапова.
Напомним, что казахстанка вернется в октагон после двухлетнего простоя уже 14 июля, ее соперницей выступит бразильянка Луана Сантос.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2133546-pervaya-kazahstanka-v-ufc-zayavila-chto-primet-uchastie-v-kulachnyh-boyah-posle-karery-v-mma/