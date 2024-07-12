Казахстанский боец встретился с экс-соперником Конора Макгрегора в преддверии турнира HFC в Алматы (видео)

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Муратбек Касымбай провел дуэль взглядов с бывшим файтером UFC Диего Брандао в преддверии турнира HFC в Алматы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

Бойцы встретятся в рамках главного события стадионного турнира Hardcore FC в Алматы. Брандао (31-21) известен своими выступлениями в UFC, среди его оппонентов в промоушене Даны Уайта числились Конор Макгрегор и Дастин Порье.

Отметим, что 37-летний бразилец проиграл обоим звездам нокаутом. Бой с 28-летним казахстанцем пройдет в легкой весовой категории (до 70 килограммов).

В супербое встретятся этнический казах, также имеющий опыт выступлений в UFC, Дамир Исмагулов (24-3) и россиянин Дмитрий Климов (8-3).

Напомним, что турнир состоится в субботу, 13 июля на "Алматы Арене".

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