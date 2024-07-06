Хабиб заявил, что его брату пообещали чемпионский бой в UFC

Непобежденный экс-боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram заявил, что его брат Умар вскоре может подраться за чемпионский титул UFC, передает NUR.KZ.

Напомним, в последний раз Умар Нурмагомедов выходил в октагон 2 марта. Его оппонентом выступил казахстанский файтер Бекзат Алмахан, для которого этот бой стал дебютным в промоушене Даны Уайта. Россиянин одержал победу в том поединке единогласным решением судей.

3 августа Умар, занимающий 10-е место в топе лучших бойцов легчайшего веса UFC, подерется с топ-2 данного дивизиона американцем Кори Сэндхагеном.

"Основной фокус на 3 августа, где Умар Нурмагомедов возглавит впервые турнир UFC в Абу-Даби.

Если выиграет ему обещают бой за титул чемпиона", – написал в своих социальных сетях Хабиб.

Актуальным чемпионом в этом весе является Шон О’Мэлли. Ожидается, что следующим претендентом на титульный бой выступит топ-1 дивизиона Мераб Двалишвили.

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