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Хабиб заявил, что его брату пообещали чемпионский бой в UFC

Опубликовано:

Умар Нурмагомедов и Бекзат Алмахан
Умар Нурмагомедов и Бекзат Алмахан: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный экс-боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram заявил, что его брат Умар вскоре может подраться за чемпионский титул UFC, передает NUR.KZ.

Напомним, в последний раз Умар Нурмагомедов выходил в октагон 2 марта. Его оппонентом выступил казахстанский файтер Бекзат Алмахан, для которого этот бой стал дебютным в промоушене Даны Уайта. Россиянин одержал победу в том поединке единогласным решением судей.

3 августа Умар, занимающий 10-е место в топе лучших бойцов легчайшего веса UFC, подерется с топ-2 данного дивизиона американцем Кори Сэндхагеном.

"Основной фокус на 3 августа, где Умар Нурмагомедов возглавит впервые турнир UFC в Абу-Даби.
Если выиграет ему обещают бой за титул чемпиона", – написал в своих социальных сетях Хабиб.

Актуальным чемпионом в этом весе является Шон О’Мэлли. Ожидается, что следующим претендентом на титульный бой выступит топ-1 дивизиона Мераб Двалишвили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2130111-habib-zayavil-chto-ego-bratu-poobeshchali-chempionskiy-boy-v-ufc/

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