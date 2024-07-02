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Непобежденный чемпион лиги Хабиба из Казахстана подерется за контракт с UFC

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Боец Дияр Нургожай
Дияр Нургожай. Фото: instagram.com/Nurgozhay_Diyar/

Непобежденный казахстанский боец смешанного стиля Дияр Нургожай, выступающий в полутяжелой весовой категории (до 93 килограммов) получит возможность выступить за контракт с UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на команду файтера.

Сообщается, что в сентябре текущего года казахстанец примет участие в бойцовском шоу Dana White's Contender Series (Претендентская серия Даны Уайта), где спортсмены выступают за право подписать контракт с UFC. Точная дата выступления бойца пока неизвестна.

Актуальный профессиональный рекорд 27-летнего Нургожая составляет 9-0. В 2022 году он стал первым абсолютным чемпионом ММА-лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC из Казахстана.

В мае Дияр провел свой первый поединок в промоушене UAE Warriors, где ему удалось нокаутировать во втором раунде бывшего бойца UFC аргентинца Эмилиано Сорди.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2127171-nepobezhdennyy-chempion-ligi-habiba-iz-kazahstana-poderetsya-za-kontrakt-s-ufc/

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