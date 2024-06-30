Куат Хамитов высказался о первой победе Артема Резникова после серии неудач

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов прокомментировал победу соотечественника Артема Резникова на турнире ACA 177 в России, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Legalbet.kz.

Напомним, в последнем поединке Резнков провел поединок с россиянином Мухамедом Коковым. Оба атлеты перед очным боем шли на сериях из двух поражений. Казахстанец одержал победу единогласным судейским вердиктом.

"Как он сказал, мог еще дальше драться. Поэтому, думаю, было не тяжело. Сделал все, как нужно. Коков — хороший соперник, но Артём хорошую тактику выбрал. И отработал, как надо", — сказал Хамитов.

Сам "Найман" в последний раз выходил в октагон против легендарного российского файтера Александра Шлеменко, который находится в конфликте с Резниковым. По итогам боя Хамитов уступил Шлеменко единогласным решением судей.

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