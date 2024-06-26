Уволенный из UFC боец не сможет выступать в ММА почти год из-за укуса соперника

Бразильский боец смешанных единоборств Игор Северино получил официальное наказание от атлетической комиссии штата Невада, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA Junkie.

Напомним, в марте текущего года на турнире UFC Vegas 89 Игор Северино встретился со своим соотечественником Андре Лимой в дебютном поединке в промоушене Даны Уайта. Поединок шел в нормальном темпе, однако в одном из эпизодов Игор прижал своего оппонента к сетке и укусил его за бицепс.

Инцидент произошел во втором раунде, Лима сразу же подал сигнал рефери о нарушении правил, после чего бой был остановлен. Андре был объявлен победителем поединка, а Северино дисквалифицировали. Кроме того, UFC разорвал контракт со спортсменом.

Согласно вердикту атлетической комиссии, боец получил дисквалификацию на девять месяцев с эффектом обратной силы, то есть бразилец сможет вернуться в профессиональные ММА в конце декабря.

Добавим, что Игор Северино также был оштрафован на 2 тысячи долларов.

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