Уволенный из UFC боец не сможет выступать в ММА почти год из-за укуса соперника

Бразильский боец смешанных единоборств Игор Северино получил официальное наказание от атлетической комиссии штата Невада, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA Junkie.
Напомним, в марте текущего года на турнире UFC Vegas 89 Игор Северино встретился со своим соотечественником Андре Лимой в дебютном поединке в промоушене Даны Уайта. Поединок шел в нормальном темпе, однако в одном из эпизодов Игор прижал своего оппонента к сетке и укусил его за бицепс.
Инцидент произошел во втором раунде, Лима сразу же подал сигнал рефери о нарушении правил, после чего бой был остановлен. Андре был объявлен победителем поединка, а Северино дисквалифицировали. Кроме того, UFC разорвал контракт со спортсменом.
Согласно вердикту атлетической комиссии, боец получил дисквалификацию на девять месяцев с эффектом обратной силы, то есть бразилец сможет вернуться в профессиональные ММА в конце декабря.
Добавим, что Игор Северино также был оштрафован на 2 тысячи долларов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2124492-uvolennyy-iz-ufc-boec-ne-smozhet-vystupat-v-mma-pochti-god-iz-za-ukusa-sopernika/