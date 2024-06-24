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Павлович прокомментировал скандальный бой с Волковым на историческом турнире UFC

Опубликовано:

Боец Сергей Павлович
Сергей Павлович. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович на своей странице в Instagram высказался о выступлении в соглавном поединке турнира UFC в Саудовской Аравии, сообщает NUR.KZ.

Напомним, соперником Сергея выступил его бывший спарринг-партнер и соотечественник Александр Волков. По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал "Драго".

"Это был не мой день, все пошло не по плану. Я был готов ко всему, но слишком сильно стремился к нокауту и пропустил много ненужных ударов. Итог - поражение по очкам. Это было очень эмоционально и тяжело для меня, особенно зная, что не оправдал ваши ожидания. Спасибо всем за поддержку! Обещаю вернуться сильнее и мудрее", - написал Павлович

На битве взглядов Волков высказал претензии своему сопернику и пытался выяснить, кто первый согласился на этот бой. После поединка Сергей грубо оттолкнул Александра и не стал пожимать ему руку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2123238-sergey-pavlovich-prokommentiroval-svoe-porazhenie-volkovu-na-istoricheskom-turnire-ufc/

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