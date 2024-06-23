Российский боец стал новым чемпионом Bellator в весе Рахмонова

В ирландском Дублине завершился турнир Bellator Champions Series 3. В главном событии вечера россиянин Рамазан Курамагомедов забрал пояс в полусреднем весе (до 77,1 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником спортсмена выступил Джейсон Джексон. Для ямайца это была первая защита титула.

Поединок продлился все пять раундов и получился очень конкурентным. По итогам 25 минут противостояния судьи единогласно признали сильнейшим 27-летнего россиянина (все три арбитра — 48-47). После объявления результата новый чемпион не смог сдержать слез.

Курамагомедов остался непобежденным. Он выиграл все 13 поединков на профессиональном уровне. Отметим, что россиянин выступает в том же дивизионе, что и Шавкат Рахмонов — лучший казахстанский боец в UFC.

Джексон прервал серию из восьми побед. За карьеру 33-летний ямаец выиграл 18 боев и уступил в пяти.

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