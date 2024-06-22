Боец из Туркменистана благодаря победе вышел в плей-офф Гран-при на миллион долларов

Туркменистанский боец смешанного стиля (MMA) Довлетджан Ягшимурадов одержал победу над камерунцем Симоном Бийонгом на турнире промоушена PFL 5 (2024), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в основном карде шоу. Их поединок прошел в лимите полутяжелого дивизиона (до 93 кг).

Бой продлился максимальные три раунда. Первые два прошли преимущественно в стойке. В заключительной пятиминутке Ягшимурадов большую часть времени владел инициативой в партере.

В итоге все три судьи признали 35-летнего туркменистанца сильнейшим со счетом 30-27. Победа позволила ему выйти в полуфинал Гран-при PFL в полутяжелом весе.

За выход в решающую стадию Ягшимурадов побьется с австралийцем Робом Уилкинсоном. В другом полуфинале встретятся американцы Импа Касанганай и Джош Силвейра. Триумфатор Гран-при выиграет миллион долларов США (более 460 миллионов тенге по нынешнему курсу).

За карьеру в MMA Ягшимурадов одержал 23 победы при семи поражениях и одной ничьей. Бийонг уступил в пятый раз. В активе 33-летнего камерунца осталось девять побед.

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