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Российские бойцы повздорили на битве взглядов перед соглавным боем на турнире UFC (видео)

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Бойцы UFC Сергей Павлович и Александр Волков
Сергей Павлович и Александр Волков: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Российские тяжеловесы Александр Волков и Сергей Павлович провели битву взглядов перед поединком на турнире UFC в Саудовской Аравии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт организации.

Напомним, что россияне встретятся в рамках соглавного поединка турнира UFC Fight Night, который впервые в истории пройдет в Саудовской Аравии.

Во время дуэли взглядов между бойцами произошел следующий диалог с подачи Волкова:

– Чего ты, Сережа, сказал, что я первый согласился на бой?
– А кто же? Ты Али говорил: "Я буду драться".
– Нет. Ты сказал, что выйдешь, если я буду драться. Это не отказ с вашей стороны. Если бы вы сказали, что не принимаете бой, я бы сделал то же самое.

Отметим, что ранее Сергей и Александр были спарринг-партнерами. В интервью для MMA.Metaratings.ru Волков заявлял, что если бы отказ от этого поединка произошел с его стороны, то UFC могли бы надолго оставить его без боев. В последний раз он выходил в октагон в сентябре прошлого года.

Павлович в комментарии для Sport24 ответил на этот момент следующим образом:

"Что значит — один отказывается, а другой нет? Если отказываются, то отказываются двое! Получается, если один соглашается, то он в лице организации будет красавчик, а ты получаешься… Если отказываются, то отказываются двое".

Бойцы встретятся в октагоне в ночь с 22 на 23 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2122041-rossiyskie-boycy-povzdorili-na-bitve-vzglyadov-pered-so-glavnym-boem-na-turnire-ufc-video/

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