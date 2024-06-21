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Заменивший Чимаева россиянин сделал вес перед историческим боем с экс-чемпионом UFC

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Боец UFC Икрам Алискеров
Боец UFC Икрам Алискеров: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Участники главного поединка турнира UFC в Саудовской Аравии россиянин Икрам Алискеров и Роберт Уиттакер прошли официальную процедуру взвешивания, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал UFC Russia.

Алискеров и австралийский экс-чемпион организации встретятся в рамках средней весовой категории. Россиянин показал на весах 83,46 кг, его оппонент весит перед началом поединка 84,36 кг. Поединок официально состоится.

В со-главном событии турнира встретятся два тяжеловеса (117,93 кг) и Александр Волков (117,02 кг).

Средневес Шарабутдин Магомедов, более известный как "Шара Буллет" показал на весах 84,14 кг. Таджикистанский полулегковес Мухаммад Наимов также успешно прошел взвешивание, его результат чистые 66 кг, его соотечественник Муин Гафуров также уложился в лимит легчайшего дивизиона (61,69 кг).

Вместе с ними успешно прошел процедуру первый татарин в UFC Ринат Фахретдинов, полусредневес показал результат в 77,34 кг.

На турнире дебютирует непобежденный российский файтер Магомед Гаджиясулов. Он, как и все перечисленные бойцы успешно сделал вес и показал 92,99 кг.

Первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии состоится в ночь с 22 на 23 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2121762-zamenivshiy-chimaeva-rossiyanin-sdelal-ves-pered-istoricheskim-boem-s-eks-chempionom-ufc/

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