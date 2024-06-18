Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Хамзат Чимаев вышел на связь после снятия с исторического боя против экс-чемпиона UFC

Опубликовано:

Боец Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Боец среднего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев разместил первый пост в Instagram после отмены поединка с Робертом Уиттакером на турнире в Саудовской Аравии, передает NUR.KZ.

Напомним, "Борз" был заявлен в качестве соперника бывшего чемпиона организации Уиттакера на главный бой вечера первого турнира UFC в Саудовской Аравии, который назначен на 22 июня.

Однако за восемь дней до турнира глава лиги Дана Уайт объявил, что Чимаев не выйдет в октагон и снялся с боя. Причиной этому послужило ухудшение физического состояния спортсмена.

Менеджер файтера Махди Шаммас заявил, что Хамзат мог отравиться.

"Мы всегда что-то планируем, но у Аллаха свои планы на нас!
Альхамдулиллах", – написал Чимаев.

Исходя из геолокации данного поста, можно предположить, что спортсмен проводит реабилитацию в Чечне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2119110-hamzat-chimaev-vyshel-na-svyaz-posle-snyatiya-s-istoricheskogo-boya-s-eks-chempionom-ufc/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.