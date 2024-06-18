Хамзат Чимаев вышел на связь после снятия с исторического боя против экс-чемпиона UFC

Боец среднего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев разместил первый пост в Instagram после отмены поединка с Робертом Уиттакером на турнире в Саудовской Аравии, передает NUR.KZ.

Напомним, "Борз" был заявлен в качестве соперника бывшего чемпиона организации Уиттакера на главный бой вечера первого турнира UFC в Саудовской Аравии, который назначен на 22 июня.

Однако за восемь дней до турнира глава лиги Дана Уайт объявил, что Чимаев не выйдет в октагон и снялся с боя. Причиной этому послужило ухудшение физического состояния спортсмена.

Менеджер файтера Махди Шаммас заявил, что Хамзат мог отравиться.

"Мы всегда что-то планируем, но у Аллаха свои планы на нас!

Альхамдулиллах", – написал Чимаев.

Исходя из геолокации данного поста, можно предположить, что спортсмен проводит реабилитацию в Чечне.

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