Появились подробности болезни топового бойца UFC Хамзата Чимаева

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, был вынужден сняться с предстоящего боя в UFC по причине болезни, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в источнике, проблемы со здоровьем бойца Абсолютного бойцовского чемпионата могут быть связаны с пищевым отравлением. Об этом рассказали в команде спортсмена. Менеджер Чимаева Махди Шаммас сообщил, что спортсмен пройдет дополнительную проверку.

"Один из рассматриваемых вариантов - отравление. Но это потребует диагностики", - заявил журналистам Махди Шаммас.

Напомним, поединок 30-летнего файтера против экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера должен был состояться 22 июня в Саудовской Аравии. После госпитализации Чимаева заменит в этом бою россиянин Икрам Алискеров.

Последний раз Хамзат выходил в клетку UFC в октябре прошлого года. В том поединке он встречался с Камару Усманом и победил его судейским решением.

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