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Шавкат Рахмонов может оказаться на турнире UFC 304, где пройдет титульный бой в его дивизионе

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов на своей странице в Х (бывший Twitter) оставил интригующее послание об участии на турнире UFC 304, передает NUR.KZ.

Напомним, турнир UFC 304 пройдет в британском Манчестере 28 июля. В главном событии вечера действующий чемпион организации в полусреднем весе, где выступает «Номад», Леон Эдвардс проведет защиту титула в поединке с Белалом Мухаммадом.

Файтер опубликовал фотографию из столицы Великобритании и опубликовал следующий пост:

"В Лондоне. Съездить ли мне в Манчестер в июле?"

Ранее казахстанец заявлял, что не согласился бы страховать поединок Эдвардс – Мухаммад и дождется полноценного звания претендента, после чего будет драться за пояс.

На данный момент у Рахмонова нет назначенного боя, в последний раз третий номер полусреднего дивизиона выходил в октагон 17 декабря прошлого года, на турнире UFC 296, где финишировал американца Стивена Томпсона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2119104-shavkat-rahmonov-mozhet-okazatsya-na-turnire-ufc-304-gde-proydet-titulnyy-boy-v-ego-divizione/

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