Дана Уайт высказался о снятии Конора Макгрегора с турнира UFC 303

Исполнительный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал снятие Конора Макгрегора с турнира UFC 303, передает NUR.KZ со ссылкой на Championship Rounds.
Напомним, ирландец в последний раз выходил в октагон летом 2021 года против Дастина Порье. В том поединке Макгрегор получил перелом ноги, после чего его возвращение планировалось в декабре 2023-го, однако тогда его не допустило Антидопинговое агентство США (USADA).
Весной текущего года Уайт объявил, что Макгрегор официально подерется с Майклом Чендлером в рамках главного события турнира UFC 303, но и этот поединок был отменен, официальной причиной называется травма Конора.
"Это просто бизнес, такое бывает. С этого момента я не собираюсь говорить об этом поединке, пока Конор Макгрегор полностью не восстановится и не будет готов. Только после того, как он полностью поправит свое здоровье, мы оценим ситуацию и посмотрим, что с этим можно будет сделать", — заявил Дана Уайт.
35-летний ирландец идет на серии из двух поражений. Ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легкой и полулегкой весовых категориях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2118039-dana-uayt-vyskazalsya-o-snyatii-konora-makgregora-s-turnira-ufc-303/