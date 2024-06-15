Дана Уайт высказался о снятии Конора Макгрегора с турнира UFC 303

Исполнительный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал снятие Конора Макгрегора с турнира UFC 303, передает NUR.KZ со ссылкой на Championship Rounds.

Напомним, ирландец в последний раз выходил в октагон летом 2021 года против Дастина Порье. В том поединке Макгрегор получил перелом ноги, после чего его возвращение планировалось в декабре 2023-го, однако тогда его не допустило Антидопинговое агентство США (USADA).

Весной текущего года Уайт объявил, что Макгрегор официально подерется с Майклом Чендлером в рамках главного события турнира UFC 303, но и этот поединок был отменен, официальной причиной называется травма Конора.

"Это просто бизнес, такое бывает. С этого момента я не собираюсь говорить об этом поединке, пока Конор Макгрегор полностью не восстановится и не будет готов. Только после того, как он полностью поправит свое здоровье, мы оценим ситуацию и посмотрим, что с этим можно будет сделать", — заявил Дана Уайт.

35-летний ирландец идет на серии из двух поражений. Ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легкой и полулегкой весовых категориях.

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