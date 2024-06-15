Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дана Уайт высказался о снятии Конора Макгрегора с турнира UFC 303

Опубликовано:

Конор Макгрегор и Дана Уайт
Конор Макгрегор и Дана Уайт: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Исполнительный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал снятие Конора Макгрегора с турнира UFC 303, передает NUR.KZ со ссылкой на Championship Rounds.

Напомним, ирландец в последний раз выходил в октагон летом 2021 года против Дастина Порье. В том поединке Макгрегор получил перелом ноги, после чего его возвращение планировалось в декабре 2023-го, однако тогда его не допустило Антидопинговое агентство США (USADA).

Весной текущего года Уайт объявил, что Макгрегор официально подерется с Майклом Чендлером в рамках главного события турнира UFC 303, но и этот поединок был отменен, официальной причиной называется травма Конора.

"Это просто бизнес, такое бывает. С этого момента я не собираюсь говорить об этом поединке, пока Конор Макгрегор полностью не восстановится и не будет готов. Только после того, как он полностью поправит свое здоровье, мы оценим ситуацию и посмотрим, что с этим можно будет сделать", — заявил Дана Уайт.

35-летний ирландец идет на серии из двух поражений. Ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легкой и полулегкой весовых категориях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2118039-dana-uayt-vyskazalsya-o-snyatii-konora-makgregora-s-turnira-ufc-303/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.