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Друг Хабиба Нурмагомедова провалил взвешивание, его бой в UFC отменили

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Российский боец MMA Тагир Уланбеков
Тагир Уланбеков. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанного стиля (MMA) Тагир Уланбеков не смог пройти процедуру взвешивания перед турниром UFC on ESPN 58, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Russia.

Планировалось, что друг Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева закроет предварительный кард шоу в Лас-Вегасе поединком с Джошуа Ваном, который представляет Мьянму и США.

Этот бой должен был пройти в рамках наилегчайшего веса. Однако Уланбеков, занимающий 12-е место в рейтинге данного дивизиона, не смог уложиться в лимит категории (до 56,7 кг).

Россиянин превысил допустимую норму почти на 1,6 килограмма. В итоге комиссия приняла решение не допускать его до поединка и отменить бой.

Остальные участники турнира успешно прошли взвешивание. В силе остался и главный бой шоу между американцем Алексом Пересом и японцем Татсуро Таибой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2117811-drug-habiba-nurmagomedova-provalil-vzveshivanie-ego-boy-v-ufc-otmenili/

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