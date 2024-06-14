Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ученик Федора Емельяненко побывал в нокдауне и проиграл на турнире PFL

Опубликовано:

Российский боец MMA Валентин Молдавский
Валентин Молдавский. Фото: Cooper Neill/Getty Images

Английский боец смешанного стиля (MMA) Линтон Васселл одержал победу над россиянином Валентином Молдавским на турнире PFL 4 (2024), передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в тяжелом весе (до 120,2 кг) возглавил шоу. Молдавский владел инициативой, однако во втором раунде пропустил удар коленом в голову и упал в нокдаун. Васселл не смог добить соперника, но перехватил преимущество.

В итоге бой продлился все три раунда. Раздельным решением судей победу отдали 41-летнему британцу (29-28, 28-29, 29-28).

Это был третий поединок между соперниками. В 2019 году Молдавский победил Васселла единогласным решением судей, а в 2023-м проиграл ему нокаутом в первом раунде.

Новый успех не позволил британцу выйти в плей-офф Гран-при PFL в тяжелом весе. Молдавский, несмотря на поражение, продолжит борьбу в турнире. В полуфинале ученик Федора Емельяненко встретится со своим соотечественником Олегом Поповым, который на шоу PFL 4 по очкам разгромил американца Дэвиона Франклина.

Другую путевку в финал оспорят россиянин Денис Гольцов и американец Тимоти Джонсон. На минувшем шоу они в первых раундах нокаутировали бразильцев Тиаго Сантоса и Данило Маркеса соответственно.

Также на турнире PFL 4 в Анкасвилле определились полуфиналистки Гран-при в женском наилегчайшем весе. Британка Дакота Дитчева на этой стадии побьется с американкой Дженой Бишоп, а еще одна представительница США Лиз Кармуш — с бразильянкой Тайлой Сантос.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2117487-uchenik-fedora-emelyanenko-pobyval-v-nokdaune-i-proigral-na-turnire-pfl/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.