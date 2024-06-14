Ученик Федора Емельяненко побывал в нокдауне и проиграл на турнире PFL

Английский боец смешанного стиля (MMA) Линтон Васселл одержал победу над россиянином Валентином Молдавским на турнире PFL 4 (2024), передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в тяжелом весе (до 120,2 кг) возглавил шоу. Молдавский владел инициативой, однако во втором раунде пропустил удар коленом в голову и упал в нокдаун. Васселл не смог добить соперника, но перехватил преимущество.

В итоге бой продлился все три раунда. Раздельным решением судей победу отдали 41-летнему британцу (29-28, 28-29, 29-28).

Это был третий поединок между соперниками. В 2019 году Молдавский победил Васселла единогласным решением судей, а в 2023-м проиграл ему нокаутом в первом раунде.

Новый успех не позволил британцу выйти в плей-офф Гран-при PFL в тяжелом весе. Молдавский, несмотря на поражение, продолжит борьбу в турнире. В полуфинале ученик Федора Емельяненко встретится со своим соотечественником Олегом Поповым, который на шоу PFL 4 по очкам разгромил американца Дэвиона Франклина.

Другую путевку в финал оспорят россиянин Денис Гольцов и американец Тимоти Джонсон. На минувшем шоу они в первых раундах нокаутировали бразильцев Тиаго Сантоса и Данило Маркеса соответственно.

Также на турнире PFL 4 в Анкасвилле определились полуфиналистки Гран-при в женском наилегчайшем весе. Британка Дакота Дитчева на этой стадии побьется с американкой Дженой Бишоп, а еще одна представительница США Лиз Кармуш — с бразильянкой Тайлой Сантос.

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