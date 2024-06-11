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Непобежденная звезда казахстанских ММА обратился к UFC

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис
Казахстанский боец ММА Алиби Идрис: instagram.com/alibi_idiris/

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Алиби Идрис на своей странице в Instagram сделал обращение к матчмейкеру UFC Мику Мейнарду, передает NUR.KZ.

Напомним, казахстанец подписал контракт с промоутерской компанией Paradigm Sports, которая также занимается менеджментом Конора Макгрегора и других бойцов промоушена Даны Уайта.

"Эй, Мик, в моей весовой дивизии нужны новые лица. Я готов в любое время, в любом месте, на коротком уведомлении или в серии претендентов (шоу Dana White's Contender Series прим. ред.) – не имеет значения.

Привезу вам огромную базу фанатов из Центральной Азии. Я уверен, что американские болельщики влюбятся в мои бои. Ты знаешь, как со мной связаться", - написал Алиби Идрис.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2115267-nepobezhdennaya-zvezda-kazahstanskih-mma-obratilsya-k-ufc/

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