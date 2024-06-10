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Шавкат Рахмонов заявил, что готов подраться за титул чемпиона UFC

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов на своей странице в Х (бывший Twitter) обратился к UFC по поводу своего следующего боя, сообщает NUR.KZ.

Напомним, казахстанец занимает третью строчку в рейтинге лучших бойцов полусреднего дивизиона организации. Действующий чемпион британец Леон Эдвардс проведет защиту титула с американским бойцом Белалом Мухаммадом (топ-2 рейтинга) 28 июля в рамках главного события турнира UFC 304 в Манчестере.

Менеджер Рахмонова Саят Абдрахманов называл в числе потенциальных соперников "Номада" австралийца Джека Деллу Маддалену (5-е место). Кроме того, первый номер рейтинга и экс-чемпион дивизиона Камару Усман также не имеет назначенного боя.

"Джек Делла Маддалена травмирован, Усман и Колби этого не хотят. Я готов встретиться с победителем боя Леон против Белала", - написал Шавкат.

Рекорд Рахмонова в ММА составляет 18-0, все свои поединки он завершил досрочно. В последний раз казахстанец выходил в октагон 17 декабря прошлого года против Стивена Томпсона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2115123-shavkat-rahmonov-zayavil-chto-gotov-podratsya-za-titul-chempiona-ufc/

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