Уроженец России нокаутировал американца и войдет в топ-5 лучших средневесов UFC

Французский боец смешанных единоборств российского происхождения Насрудин Имавов одержал победу в главном событии турнира UFC on ESPN 57, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Его соперником выступил американский файтер Джаред Каннонир, занимающий четвертую строчку рейтинга лучших средневесов организации. Его бой с Имавовым стал главным событием турнира в Луисвилле (США).

Поединок, рассчитанный на пять раундов, завершился в четвертой пятиминутке. Имавов нокаутировал бывшего претендента на чемпионский титул и должен войти в топ-5 бойцов среднего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Для французского бойца эта победа стала 18-й в его профессиональной карьере в ММА, четыре раза он проигрывал в октагоне. На момент поединка он занимал седьмое место в рейтинге.

Напомним, чемпионом в этой весовой категории является представитель ЮАР Дрикусс Дю Плесси, а на первых трех строчках располагаются экс-чемпионы Шон Стрикланд, Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер.

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