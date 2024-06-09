19-летний боец "задушил" 30-летнего соперника на турнире UFC (видео)

19-летний мексиканский боец смешанного стиля Рауль Росас-младший одержал досрочную победу в поединке на турнире UFC on ESPN 57, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Russia.

Десятым оппонентом в профессиональной карьере Росаса выступил 30-летний американец Рики Турсиос. Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился досрочно во второй пятиминутке.

Самый молодой боец в истории промоушена Даны Уайта поймал Турсиоса на удушающий прием во втором раунде и забрал победу в этом бою.

Отметим, что встреча Росаса и Турсиоса отменялась два раза по различным причинам. В клетке потерпевший поражение американец нанес больше акцентированных ударов (семь против трех), однако мексиканец оказался впереди по тейкдаунам, четыре раза ему удалось перевести своего соперника на канвас.

Кроме того, оба спортсмена провели по одной попытке сабмишена, но довести его до завершения удалось Раулю.

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