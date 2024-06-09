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Американский средневес отправил оппонента в нокаут за 20 секунд на турнире UFC (видео)

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Боец UFC Закари Рис
Боец UFC Закари Рис: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Закари Рис одержал победу над своим соотечественником Джулианом Маркезом в поединке на турнире UFC on ESPN 57, сообщает NUR.KZ со ссылкой на UFC Russia.

Бой Маркеза и Риса стал вторым в основном карде турнира.

Маркез нанес лоукик, после чего Закари отправил ответный мидлкик по корпусу соперника и после серии из двух ударов отправил Джулиана на канвас, где продолжил добивание.

Итог поединка – технический нокаут на 20-й секунде. Закари Рис нанес девять акцентированных ударов, шесть из них добрались до цели. Один раз он отправил своего соперника в нокдаун.

Джулиан Маркез за 20 секунд в октагоне успел нанести лишь один удар.

Отметим, что для Риса это второй бой под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и первая победа в данном промоушене.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2114541-amerikanskiy-sredneves-otpravil-sopernika-v-nokaut-za-20-sekund-na-turnire-ufc-video/

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