Американский средневес отправил оппонента в нокаут за 20 секунд на турнире UFC (видео)

Американский боец смешанных единоборств Закари Рис одержал победу над своим соотечественником Джулианом Маркезом в поединке на турнире UFC on ESPN 57, сообщает NUR.KZ со ссылкой на UFC Russia.

Бой Маркеза и Риса стал вторым в основном карде турнира.

Маркез нанес лоукик, после чего Закари отправил ответный мидлкик по корпусу соперника и после серии из двух ударов отправил Джулиана на канвас, где продолжил добивание.

Итог поединка – технический нокаут на 20-й секунде. Закари Рис нанес девять акцентированных ударов, шесть из них добрались до цели. Один раз он отправил своего соперника в нокдаун.

Джулиан Маркез за 20 секунд в октагоне успел нанести лишь один удар.

Отметим, что для Риса это второй бой под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и первая победа в данном промоушене.

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