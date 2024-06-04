Озвучена позиция Дастина Порье в рейтинге UFC после поражения в третьем титульном поединке

На официальном сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликован обновленный рейтинг 15 лучших бойцов организации в каждом дивизионе после номерного турнира UFC 302, сообщает NUR.KZ.

Главным событием турнира в Ньюарке (США) стал титульный поединок действующего чемпиона лиги в легкой весовой категории Ислама Махачева (Россия) и американца Дастина Порье.

Напомним, Махачев одержал победу над "Бриллиантом" удушающим приемом в пятом раунде. Таким образом, российский файтер в третий раз защитил пояс.

Отметим, что для Порье это третья попытка завоевать чемпионский титул, ранее он потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова и Чарльза Оливейры.

По итогам турнира изменений в рейтинг легкого веса не произошло, Дастин Порье сохранил за собой четвертую строчку. Также ничего нового не наблюдается и в полусреднем дивизионе, где выступает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов, "Номад" так же занимает третью строчку.

Самые крупные перестановки произошли в женском минимальном весе и в мужской полулегкой категории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.