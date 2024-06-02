Бывший чемпион UFC Шон Стрикленд победил Пауло Косту

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон Стрикленд одержал победу над бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 302 в Ньюарке, передает корреспондент NUR.KZ.
Поединок спортсменов стал соглавным событием шоу. Бой прошел в рамках среднего дивизиона (до 83,9 кг), чемпионом которого ранее был Стрикленд. На момент поединка он занимал первое место в рейтинге весовой категории, Коста — седьмое.
Противостояние продлилось все пять раундов и прошло в стойке. По итогам 25 минут боя Стрикленд одержал победу раздельным решением судей (46-49, 50-45, 49-46).
Для 33-летнего американца этот поединок стал первым после потери чемпионского пояса. Теперь на счету Стрикленда 29 побед при шести поражениях.
Коста проиграл второй бой подряд. Всего в активе 33-летнего бразильца 14 побед при четырех поражениях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2110845-byvshiy-chempion-ufc-shon-striklend-pobedil-paulo-kostu/