Бывший чемпион UFC Шон Стрикленд победил Пауло Косту

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон Стрикленд одержал победу над бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 302 в Ньюарке, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов стал соглавным событием шоу. Бой прошел в рамках среднего дивизиона (до 83,9 кг), чемпионом которого ранее был Стрикленд. На момент поединка он занимал первое место в рейтинге весовой категории, Коста — седьмое.

Противостояние продлилось все пять раундов и прошло в стойке. По итогам 25 минут боя Стрикленд одержал победу раздельным решением судей (46-49, 50-45, 49-46).

Для 33-летнего американца этот поединок стал первым после потери чемпионского пояса. Теперь на счету Стрикленда 29 побед при шести поражениях.

Коста проиграл второй бой подряд. Всего в активе 33-летнего бразильца 14 побед при четырех поражениях.

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