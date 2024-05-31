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Топовый боец UFC "похоронил" Шавката Рахмонова

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Хоакин Бакли в своих социальных сетях бросил вызов непобежденному казахстанскому файтеру Шавкату Рахмонову, сообщает NUR.KZ.

Бакли занимает 11-ю строчку в рейтинге полусреднего веса UFC, его статистика в ММА составляет 19 побед и шесть поражений.

Американец на своей странице в X (бывший Twitter) отреагировал на информацию об операции австралийца Джека Деллы Маддалены (топ-5 дивизиона), из-за которой спортсмен пропустит номерной турнир UFC 305 в родном городе Перте.

Отметим, что именно Маддалена рассматривался в качестве следующего соперника Шавката Рахмонова, об этом сообщал менеджер "Номада" Саят Абдрахманов.

"Бедный Джек! К черту бой в Перте, лучше подраться в августе на турнире в Тампе против Шавката Рахмонова – это совсем другое дело. Как вам такое?", - написал Бакли.

Ранее американец трижды побеждал бойцов, которые готовятся в зале Kill Cliff, именно там проводит свои американские кэмпы Рахмонов. Хоакин Бакли сделал акцент на этом моменте и опубликовал следующее видео:

Сам Шавкат не остался в стороне и ответил на вызов Бакли.

"Я думал, что твой вызов Конора был бредом, но на этот раз ты превзошел сам себя", - написал Рахмонов.

Напомним, в последний раз "Номад" выходил в октагон 17 декабря прошлого года, ему противостоял звездный ветеран Стивен Томпсон, поединок завершился победой Шавката удушающим приемом во втором раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2110107-topovyy-boec-ufc-pohoronil-shavkata-rahmonova/

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