Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Ислама Махачева в поединке с Дастином Порье

Непобежденный экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет секундантом действующего обладателя пояса Ислама Махачева в поединке с Дастином Порье, сообщает NUR.KZ со ссылкой на UFC Russia.
Напомним, российский файтер смешанного стиля Ислам Махачев проведет очередную защиту своего чемпионского титула в поединке против звездного американца Дастина Порье (топ-4 дивизиона).
Бой состоится 2 июня в рамках главного события номерного турнира UFC 302 в городе Ньюарке, штат Нью-Джерси (США).
"Орел" (Хабиб Нурмагомедов - прим. ред.) приземлился в Джерси. Он будет в моем углу. Честно говоря, я очень счастлив, потому что он один из лучших как секундант, как тренер, как брат, как друг, как-то так", - заявил Махачев.
Напомним, сам Хабиб уже встречался в октагоне с Дастином Порье в 2019 году. Исход поединка определился в третьем раунде, Нурмагомедов "задушил" американца и защитил пояс.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2108727-habib-nurmagomedov-budet-sekundirovat-mahacheva-v-poedinke-s-pore/