Непобежденный британец одолел звездного ветерана Барбозу в главном событии турнира UFC

В главном поединке турнира UFC Fight Night 241 38-летний бразилец Эдсон Барбоза встретился с непобежденным британским файтером Лероном Мерфи сообщает корреспондент NUR.KZ.

Рейтинговый бой в рамках полулегкой весовой категории был рассчитан на пять раундов и продлился всю дистанцию. Исход боя решали судьи. Мерфи не оставил своему сопернику шансов на победу, по ходу встречи он нанес бразильцу 220 акцентированных ударов (против 79), а также совершил четыре тейкдауна.

Итог выступления: победа 32-летнего Лерона Мерфи единогласным судейским решением. Отметим, что это позволит британцу войти в топ-15 лучших файтеров полулегкого дивизиона.

Барбоза, известный своими хайкиками, в середине 2010-х поднимался в легкий вес, где дрался с крупными топами как Хабиб Нурмагомедов, Гэйтжи, Тони Фергюсон и шумел в лиге после побед над Дарриушем и Петтисом. На данный момент Эдсон занимает 12-ю позицию в полулегком весе UFC.

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