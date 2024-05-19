Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Непобежденный британец одолел звездного ветерана Барбозу в главном событии турнира UFC

Опубликовано:

Бойцы UFC Лерон Мерфи и Эдсон Барбоза
Бойцы UFC Лерон Мерфи и Эдсон Барбоза: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

В главном поединке турнира UFC Fight Night 241 38-летний бразилец Эдсон Барбоза встретился с непобежденным британским файтером Лероном Мерфи сообщает корреспондент NUR.KZ.

Рейтинговый бой в рамках полулегкой весовой категории был рассчитан на пять раундов и продлился всю дистанцию. Исход боя решали судьи. Мерфи не оставил своему сопернику шансов на победу, по ходу встречи он нанес бразильцу 220 акцентированных ударов (против 79), а также совершил четыре тейкдауна.

Итог выступления: победа 32-летнего Лерона Мерфи единогласным судейским решением. Отметим, что это позволит британцу войти в топ-15 лучших файтеров полулегкого дивизиона.

Барбоза, известный своими хайкиками, в середине 2010-х поднимался в легкий вес, где дрался с крупными топами как Хабиб Нурмагомедов, Гэйтжи, Тони Фергюсон и шумел в лиге после побед над Дарриушем и Петтисом. На данный момент Эдсон занимает 12-ю позицию в полулегком весе UFC.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2103146-nepobezhdennyy-britanec-odolel-zvezdnogo-veterana-barbozu-v-glavnom-sobytii-turnira-ufc/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.