Болельщики освистали спорное решение в чемпионском бою американца и россиянина (видео)

В Париже прошел турнир Bellator Champions Series 2, в главном событии которого пояс в легчайшем весе (до 61,2 кг) защитил американский боец Патрик (Патчи) Микс, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником представителя США по титульному поединку стал россиянин Магомед Магомедов. Они уже встречались под эгидой Bellator в декабре 2022 года, и тогда Микс одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

На этот раз бой продлился всю дистанцию, то есть пять раундов по пять минут. Поединок получился очень конкурентным и завершился раздельным решением судей. Победу в итоге вновь одержал Микс (46-49, 48-47, 48-47).

Американец быстро снял чемпионский пояс после награждения и пытался поговорить с Магомедовым. Болельщики при этом массово освистали судейский вердикт. Любители MMA активно не согласились с решением и в социальных сетях.

30-летний Микс впервые защитил титул Bellator в легчайшем весе. За карьеру в MMA он выиграл 20 боев и уступил в одном.

На счету 32-летнего Магомедова теперь 20 побед при четырех поражениях.

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