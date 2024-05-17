Ислам Махачев высказался о бое с Конором Макгрегором

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал возможность провести бой с бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях Конором Макгрегором, передает NUR.KZ со ссылкой на Fightnews.
Махачев заявил, что согласен на бой с Макгрегором. Также боец отметил, что для него это будет легкая победа, так как ирландец уже давно не имеет подходящую физическую форму.
«Люди вероятно глупы, если думают, что я скажу - нет. Конечно, я буду драться с ним», - сказал Махачев.
«Это парень уже не тот. Я не хочу выставлять его в плохом свете, но все знают, что этот парень уже не тот. Раньше, он был отличным бойцом. Когда он дрался с Хабибом, то был в хорошей форме. Он тогда был бойцом высокого уровня, но сейчас слишком много алкоголя, слишком много виски», - поделился Махачев.
Напомним, российский спортсмен владеет чемпионским поясом в легком дивизионе и возглавляет мужской рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории. Его следующая защита назначена на 1 июня.
Соперником Махачева будет американец Дастин Порье — третий номер легкого дивизиона. Их пятираундовый поединок возглавит турнир UFC 302, который пройдет в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2102357-islam-mahachev-vyskazalsya-o-boe-s-konorom-makgregorom/