Ислам Махачев высказался о бое с Конором Макгрегором

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал возможность провести бой с бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях Конором Макгрегором, передает NUR.KZ со ссылкой на Fightnews.

Махачев заявил, что согласен на бой с Макгрегором. Также боец отметил, что для него это будет легкая победа, так как ирландец уже давно не имеет подходящую физическую форму.

«Люди вероятно глупы, если думают, что я скажу - нет. Конечно, я буду драться с ним», - сказал Махачев.

«Это парень уже не тот. Я не хочу выставлять его в плохом свете, но все знают, что этот парень уже не тот. Раньше, он был отличным бойцом. Когда он дрался с Хабибом, то был в хорошей форме. Он тогда был бойцом высокого уровня, но сейчас слишком много алкоголя, слишком много виски», - поделился Махачев.

Напомним, российский спортсмен владеет чемпионским поясом в легком дивизионе и возглавляет мужской рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории. Его следующая защита назначена на 1 июня.

Соперником Махачева будет американец Дастин Порье — третий номер легкого дивизиона. Их пятираундовый поединок возглавит турнир UFC 302, который пройдет в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

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