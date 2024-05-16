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Казахстанский боец Артем Резников может отомстить ветерану российских ММА за поражение Куата Хамитова

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Артем Резников
Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев назвал казахстанского бойца смешанных единоборств Артема Резникова в числе кандидатов на следующий россиянина Александра Шлеменко, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Напомним, что 39-летний экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко 11 мая единогласным решением судей победил другого казахстанца Куата Хамитова на турнире RCC 19.

"Соперник (для Шлеменко прим. ред.)? Если мы говорим о принципиальности и наличии какой-то истории, то это встреча с Артемом Резниковым. У Артема сложные отношения с Александром. Резников — друг Александра Сарнавского, который ушёл или которого выгнали — кому как удобно — из команды Шлеменко. В общем, тут было бы противостояние стилей, были бы эмоции. Будет на что посмотреть", - заявил Бадаев.

Отметим, что Резников, как и Хамитов, также большую часть карьеры выступал в легкой весовой категории. "Найман" ради боя с Александром поднялся на два дивизона и выступил в среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2102003-kazahstanskiy-boec-artem-reznikov-mozhet-otomstit-veteranu-rossiyskih-mma-za-porazhenie-kuata-hamitova/

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