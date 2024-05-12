"Мне выпало очень непростое испытание": легенда ММА из России Александр Шлеменко – о бое с Хамитовым

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился своими мыслями после победы над казахстанским файтером Куатом Хамитовым, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Поединок состоялся в рамках главного события турнира RCC 19 в Екатеринбурге. Победу единогласным судейским вердиктом одержал Шлеменко.

"Отлично себя чувствую. Для меня был сложный поединок. Когда я фаворит, мне тяжело оценить соперника. Здесь мне выпало очень непростое испытание. Через две недели мне предстоит еще один бой против американца.

Спасибо Куату за бой. Он хорошо выучил тактику. Когда ты дерёшься, проще не упасть, чем нокаутировать. Хамитов постоянно уходил в борьбу. Поэтому не получилось его финишировать. Но я пытался это сделать", - цитирует спортсмена "Чемпионат".

Отметим, что 40-летний Александр Шлеменко является бывшим чемпионом лиги Bellator. Победа над казахстанцем стала для него 65-й в карьере.

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