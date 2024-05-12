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"Заявка на лучший нокаут года": американского бойца снесли мощным хайкиком на турнире UFC (видео)

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Бойцы UFC Эстебан Рибович и Терренс Маккинни
Бойцы UFC Эстебан Рибович и Терренс Маккинни: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

В андеркарде турнира UFC on ESPN 56 в Сент-Луисе (США) встретились аргентинский файтер Эстебан Рибович и американец Терренс Маккинни, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал UFC Russia.

Бойцы встретились в октагоне в рамках легкой весовой категории (до 70 килограммов).

Поединок завершился всего за 34 секунды после стартового гонга. 28-летний аргентинец начал работу первым номером, после чего нарвался на контратаку соперника и нанес мощный удар ногой в голову своего соперника.

29-летний Терренс Маккинни потерпел поражение нокаутом, для американца это седьмой проигрыш в карьере, при 22-х официальных поединках в смешанных единоборствах.

"Заявка на лучший нокаут года? Эстебан Рибович вырубил Терренса МакКинни в первом раунде!", - отреагировали на победу Рибовича в официальном аккаунте UFC Russia.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2098991-zayavka-na-luchshiy-nokaut-goda-amerikanskogo-boyca-snesli-moshchnym-haykikom-na-turnire-ufc-video/

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