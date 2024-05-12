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Опубликовано видео лучших моментов боя Куата Хамитова и Александра Шлеменко

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов
Куат Хамитов. Фото: Алексей Колчин / Пресс-служба RCC

Промоушен RCC в Instagram-аккаунте опубликовал нарезку эпизодов боя между россиянином Александром Шлеменко и казахстанцем Куатом Хамитовым, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в среднем весе возглавил турнир лиги в Екатеринбурге. Шлеменко доминировал на протяжении трех раундов и одержал разгромную победу единогласным решением судей.

На опубликованном видео представлены и эпизоды, когда Куат был в критическом состоянии. Однако казахстанец продержался все 15 минут, а Шлеменко после боя выразил уважение его стойкости.

По окончании поединка россиянину бросил вызов его соотечественник Валерий Мясников, известный по выступлениям в кулачной лиге RCC Hard. Спортсмены провели стердаун, а в промоушене заявили, что Шлеменко принял вызов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2098907-opublikovano-video-luchshih-momentov-boya-kuata-hamitova-i-aleksandra-shlemenko/

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