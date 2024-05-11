"Ради боя с Емельяненко я бы подрался там": Куат Хамитов – о подписании в российскую ММА-лигу

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов в интервью для MMA.Metaratings.ru рассказал, ради чего он провел бы поединок в российском промоушене АСА, сообщает NUR.KZ.

Напомним, сегодня "Найману" предстоит поединок с бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко на турнире RCC 19.

"Не скажу, что горю желаем выступать в ACA. Если мне найдут хорошего и подходящего соперника на один бой, я бы залетел в лигу. Только для одного боя с Александром Емельяненко я бы подрался там. Потом уже все. Других имен я не знаю. Емельяненко они могут вернуть, а вау-бойца там нет. Только спортсмены", – заявил казахстанец.

Отметим, что Емельяненко выступает в тяжелой весовой категории (свыше 93 килограммов), Хамитов же большую часть карьеры провел в легком дивизионе, однако ради боя со Шлеменко поднялся в средний вес.

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