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"Смотрю на него, как охотник на добычу": Хамитов высказался о поединке с ветераном российских ММА

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Боец ММА Куат Хамитов
Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov/

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов прокомментировал свой настрой в преддверии поединка с россиянином Александром Шевченко, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

11 мая Хамитов встретится с 40-летним Шлеменко в рамках главного события турнира RCC 19 в Екатеринбурге (Россия). Для Александра этот поединок станет 81-м в карьере, на счету россиянина 63 победы, 15 поражений, одна ничья и один его бой признан несостоявшимся.

"Всю дорогу я изучал историю Екатеринбурга. Как я и обещал вам всем, намечается "грохот джунглей".

За всю историю 5 мая [никогда] не было такой погоды: это плохой сигнал для Александра Шлеменко. Ему не нужно сюда ехать. Как только я вылетел сюда, начались большие перемены: дождь, снег. Не дай бог завтра будет землятресение. Не нужно Александру Шлеменко сюда ехать.

Буду выигрывать за счет ума: я хитер, умен. Когда встречаются такие два спортсмена, у которых за спиной столько боев, побеждает не просто физическая сила и функционалка — здесь побеждает интеллект.

Я просто умнее Александра Шлеменко. Страх уходит, тело реагирует по-другому. Последнюю неделю перед спаррингами я физически и морально стал другим человеком. Сейчас я смотрю на Шлеменко, как охотник на свою добычу", - заявил казахстанец.

36-летний Хамитов на профессиональном уровне одержал 26 побед и потерпел восемь поражений по правилам ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2096561-smotryu-na-nego-kak-ohotnik-na-dobychu-hamitov-vyskazalsya-o-poedinke-s-veteranom-rossiyskogo-mma/

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