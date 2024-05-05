Кровавый бой определил чемпиона UFC в дивизионе Алмабаева и Максума

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Александр Пантожа защитил пояс в наилегчайшем весе на турнире UFC 301 в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент NUR.KZ.

Претендентом на титул выступил австралиец Стив Эрцег — десятый номер дивизиона, где выступают казахстанцы Асу Алмабаев и Азат Максум. Бой за пояс стал главным событием UFC 301.

В начале поединка Пантожа владел преимуществом, однако затем Эрцег смог навязать ему конкуренцию. В третьем раунде австралиец ударом локтем нанес бразильцу рассечение на голове. Вторую половину боя южноамериканский спортсмен проводил окровавленным.

По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу Пантоже (48-47, 48-47, 49-46). Он во второй раз защитил пояс UFC в наилегчайшем весе. Всего за карьеру в MMA бразилец одержал 28 побед при пяти поражениях.

Эрцег прервал серию из 11 выигранных боев. Теперь в его активе 12 побед при двух поражениях.

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