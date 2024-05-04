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Казахстанский боец смешанных единоборств узнал имя следующего соперника

Опубликовано:

Артём Резников
Артём Резников. Фото: aca-mma.com

Казахстанский боец смешанного стиля Артем Резников узнал детали своего следующего боя в российской лиге АСА, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram промоушена.

Соперником 32-летнего казахстанского бойца станет экс-чемпион легкого веса, российский файтер Мухамед Коков. Соперники встретятся лицом к лицу на номерном турнире АСА 177, который пройдет 28 июня в Сочи.

"Бойцы успели за свою спортивную карьеру сделать себе громкие имена, а Мухамед Коков также зафиксировал за собой статус экс-чемпиона легкого веса. Нам предстоит насладиться поединком стилистически похожих и равных соперников в духе лиги. Не упустите шанс насладиться этим противостоянием вживую 28 июня в Сочи", — гласит заявление АСА.

Напомним, последний раз Артем Резников выходил в октагон против Али Багова в декабре прошлого года. В том поединке казахстанец потерпел тяжелейшее поражение нокаутом и на время приостановил свою карьеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2095877-kazahstanskiy-boec-smeshannyh-edinoborstv-uznal-imya-sleduyushchego-sopernika/

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