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UFC внес изменения в список лучших бойцов организации

Опубликовано:

Нигерийский боец ММА Исраэль Адесанья
Исраэль Адесанья: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил собственные рейтинги в различных весовых категориях, опубликованные на официальном сайте, передает NUR.KZ.

Изменения коснулись и сводного мужского рейтинга. В списке лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории нигериец Исраэль Адесанья и англичанин Том Аспиналл поднялись на одну строчку — с 12-й и 13-й позиций соответственно. Оба опередили бразильца Чарльза Оливейру.

Лидеры сводных рейтингов остались прежними. У мужчин его возглавляет чемпион легкого дивизиона россиянин Ислам Махачев, у женщин — мексиканка Алекса Грассо, владеющая поясом в наилегчайшем весе.

Самый значительный рывок в обновленных рейтингах совершил американец Алекс Перес. На последнем турнире UFC он нокаутировал бразильца Матеуса Николау и поменялся с ним местами, поднявшись с восьмого на пятое место в наилегчайшем дивизионе.

Единственным казахстанцем в рейтинге промоушена остается Шавкат Рахмонов. Он по-прежнему занимает третью позицию в полусреднем дивизионе, уступая только американцу Белалу Мухаммаду, нигерийцу Камару Усману и англичанину Леону Эдвардсу — действующему чемпиону.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2093774-ufc-vnes-izmeneniya-v-spisok-luchshih-boycov-organizacii/

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