UFC внес изменения в список лучших бойцов организации

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил собственные рейтинги в различных весовых категориях, опубликованные на официальном сайте, передает NUR.KZ.

Изменения коснулись и сводного мужского рейтинга. В списке лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории нигериец Исраэль Адесанья и англичанин Том Аспиналл поднялись на одну строчку — с 12-й и 13-й позиций соответственно. Оба опередили бразильца Чарльза Оливейру.

Лидеры сводных рейтингов остались прежними. У мужчин его возглавляет чемпион легкого дивизиона россиянин Ислам Махачев, у женщин — мексиканка Алекса Грассо, владеющая поясом в наилегчайшем весе.

Самый значительный рывок в обновленных рейтингах совершил американец Алекс Перес. На последнем турнире UFC он нокаутировал бразильца Матеуса Николау и поменялся с ним местами, поднявшись с восьмого на пятое место в наилегчайшем дивизионе.

Единственным казахстанцем в рейтинге промоушена остается Шавкат Рахмонов. Он по-прежнему занимает третью позицию в полусреднем дивизионе, уступая только американцу Белалу Мухаммаду, нигерийцу Камару Усману и англичанину Леону Эдвардсу — действующему чемпиону.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.